Πανζουρλισμός στη Μαδρίτη: Η Ισπανία γιόρτασε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ

Η νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στους δρόμους της Μαδρίτης, με τη «Φούρια Ρόχα» να απέχει πλέον ένα βήμα από την κορυφή του κόσμου.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε με 2-0 των «Τρικολόρ» και εξασφάλισε πανάξια το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Με σημαίες, κασκόλ και συνθήματα, οι φίλαθλοι δημιούργησαν γιορτινή ατμόσφαιρα στην ισπανική πρωτεύουσα, αποθεώνοντας τους πρωταγωνιστές της μεγάλης πρόκρισης και δείχνοντας την πίστη τους ότι η «Ρόχα» μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η αισιοδοξία στις τάξεις των Ισπανών είναι διάχυτη, καθώς η ομάδα έχει εντυπωσιάσει με την εικόνα της σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και πλέον βρίσκεται μόλις ένα παιχνίδι μακριά από την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι αργά, με το κλίμα να θυμίζει... κατάκτηση τίτλου, παρότι απομένει ακόμη η μεγαλύτερη πρόκληση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου η Ισπανία θα επιχειρήσει να ολοκληρώσει το ονειρικό της ταξίδι και να γράψει ιστορία.