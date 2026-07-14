Μπαρτσελόνα: Σκέψεις να προωθήσει τον… 14χρονο Νταμπονέ στην πρώτη ομάδα! (vid)

Την σκέψη να επενδύσουν στο μέλλον κάνουν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας πως στις μικρότερες ηλικιακά ομάδες τους έχουν ένα… διαμάντι.

Ο λόγος για τον 14χρονο Μοχάμεντ Νταμπονέ, ο οποίος κλείνει τα 15 του τον ερχόμενο Οκτώβριο. Με ύψος 2,09 μέτρα, ήδη εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και τις ικανότητές του εντός παρκέ.

Στο πρόσφατο Euroleague ANGT ο νεαρός άσος έλαμψε, οδηγώντας την Μπάρτσα την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην Μπασκόνια. Ο Νταμπονέ είχε στον τελικό 10 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ στα 4 παιχνίδια που αγωνίστηκε μέτρησε 12,2 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 1 κόψιμο κατά μέσο όρο.

Ο παίκτης από την Μπουρκίνα Φάσο ήδη μπαίνει σε συγκρίσεις στην ηλικία του με τους Βίκτορ Ουεμπανιάμα και Γιάννη Αντετοκούνμπο και στην Μπαρτσελόνα θέλουν να διασφαλίσουν το μέλλον τους σε κάθε περίπτωση.

Με το NCAA και την Αμερική γενικότερα να μαγνητίζει εύκολα παίκτες από την Ευρώπη, στην Μπαρτσελόνα κάνουν σκέψεις να προωθήσουν από φέτος τον Νταμπονέ στην πρώτη ομάδα για να κάνει προπονήσεις ή ακόμα και να αποτελεί μέλος των αποστολών της ομάδας σε κάποια παιχνίδια.

Και όλα αυτά χωρίς ακόμα να έχει γίνει ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής της Μπαρτσελόνα, η οποία επί της ουσίας θα χρειαστεί να χτιστεί σχεδόν από μηδενική βάση.