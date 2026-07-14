Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από την σκεπή του σπιτιού του

Θρήνος στο Αγρίνιο, μετά την πτώση στο κενό 72χρονου από τη στέγη του σπιτιού του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπου εκτελούσε οικοδομικές εργασίες.

Το περιστατικό συνέβη στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, το μεσημέρι της Τρίτης (14.07.2026) με τον άτυχο άνδρα να χάνει, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, την ισορροπία του και να τραυματίζεται βαρύτατα.

Ο άνδρας έχασε, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, την ισορροπία του και τραυματίστηκε βαρύτατα, σύμφωνα με agriniopress.gr.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 74χρονο σε κρίσιμη κατάσταση (με πολύ σοβαρό κάταγμα) στο νοσοκομείο.

Παρά την άμεση διασωλήνωσή του από το ιατρικό προσωπικό, ο άτυχος άνδρας εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα, έχοντας υποστεί ανακοπή. Ο 72χρονος ζούσε στην Αθήνα και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο.

Πηγή: Newsit.gr