Το «αντίο» της Μάλμε στον Τάχα Άλι: «One of a kind» (vid)

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και με τη... βούλα ο Τάχα Άλι, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Μάλμε και τους οπαδούς της - Η ανακοίνωση των Σουηδών.

Μετά από 3,5 χρόνια παρουσίας στον Νότο της Σουηδίας, ο 28χρονος εξτρέμ μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη, φορώντας τα ασπρόμαυρα μέχρι το 2029, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Το 2023 η μετακόμισή του από τη Χέλσινμποργκ στη Μάλμε έμελλε να του αλλάξει την καριέρα, μετρώντας 132 συμμετοχές με τους «μπλε» του Σουηδικού νότου, ενώ κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Σουηδίας. Ένα καλοκαίρι αξέχαστο για τον ίδιο, καθώς βρέθηκε με τη «Sverige» στα γήπεδα του Μουντιάλ, αγωνιζόμενος κόντρα σε Ολλανδία και Γαλλία.

Στην τελευταία του συνέντευξη ως παίκτης της Μάλμε, ο Τάχα Άλι ευχαρίστησε τους οπαδούς αλλά το κλαμπ για τη στήριξή όλα αυτά τα χρόνια. Με συγκινητικά λόγια είπε «αντίο» στον σύλλογο που τον ανέδειξε, ξεχωρίζοντας το πάθος και την αγάπη τους για την ομάδα.

«Μετά από τρεισήμισι φανταστικά χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη Μάλμε ΦΦ. Είμαι ευγνώμων για κάθε προπόνηση, κάθε αγώνα, κάθε αποτυχία και κάθε επιτυχία. Πάνω απ' όλα, είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους με τους οποίους είχα την ευκαιρία να μοιραστώ το ταξίδι. Κάνατε αυτά τα χρόνια αξέχαστα.

Τέλος, θα ήθελα να στείλω έναν χαιρετισμό σε εσάς, τους οπαδούς. Συνεχίστε να στηρίζετε την ομάδα με το ίδιο πάθος και αγάπη που πάντα κάνατε. Αλλά μην ξεχνάτε ποτέ το πιο σημαντικό από όλα – το ποδόσφαιρο είναι απλώς ένα μέρος της ζωής. Να φροντίζετε ο ένας τον άλλον, να δείχνετε σεβασμό και να προσπαθείτε πάντα να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία στο τέλος. Πολλή αγάπη σε όλους σας από τον αδερφό Τάχα!».

Την ώρα με την «ασπρόμαυρη» ανακοίνωση, η Μάλμε ανακοίνωσε την πώληση του παίκτη στον Δικέφαλο ξεχωρίζοντας τα... best of του 28χρονου. Αναλυτικά η ανακοίνωση των Σουηδών:

«Η Μάλμε συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Τάχα Άλι.

Ο Τάχα Άλι εντάχθηκε στη Μάλμε FF ενόψει της σεζόν του 2023 και είχε έξι γκολ και επτά ασίστ στο Allsvenskan κατά τη διάρκεια της πρώτης του χρονιάς, όταν κατακτήσαμε το Σουηδικό Πρωτάθλημα.

Την επόμενη χρονιά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του νταμπλ. Την άνοιξη ήταν ο πρώτος σκόρερ στον τελικό του κυπέλλου και όταν εξασφαλίσαμε το 24ο σουηδικό πρωτάθλημα το φθινόπωρο, ο Τάχα έκανε μια σημαντική ανατροπή στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο εναντίον της IFK Γκέτεμποργκ. Αρχικά ισοφάρισε το προβάδισμα της Γκέτεμποργκ μετά από μια σόλο επίθεση και στη συνέχεια έπαιξε μέχρι το καθοριστικό γκολ του Ούγκο Μπολίν με 2-1.

Με το διασκεδαστικό στυλ παιχνιδιού του, είναι ένας από τους αγαπημένους του κοινού στο Eleda Stadium και εξίσου δημοφιλής συμπαίκτης στα αποδυτήρια.

Συνολικά, ο Τάχα Άλι κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στο Σουηδικό Πρωτάθλημα, ένα χρυσό μετάλλιο στο Κύπελλο Σουηδίας και δύο αγώνες πρωταθλήματος στο Europa League στη Μάλμε. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, έκανε επίσης το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα και ήταν μέλος της σουηδικής εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τώρα η καριέρα του συνεχίζεται στην Ελλάδα. Η Μάλμε έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για την πώληση του Τάχα Άλι.

Η Μάλμε του εύχεται καλή επιτυχία!».

Δηλώσεις μετά την αποχώρηση του Τάχα Άλι έκανε και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Φίλιπ Μπέργκλουντ, ο οποίος ανέφερε:

«Ο Τάχα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο κατά τη διάρκεια της θητείας του μαζί μας και έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παίκτη για την ομάδα. Έχει προσφέρει ποιότητα στο επιθετικό παιχνίδι και έχει συμμετάσχει σε πολλές από τις επιτυχίες μας τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχε επίσης την ευκαιρία να δείξει τον εαυτό του στη διεθνή σκηνή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και εκεί έδειξε πραγματικά σε τι επίπεδο βρίσκεται. Αυτό αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς που έχει καταβάλει και της εξέλιξης που έχει σημειώσει στη Μάλμε ΦΦ.

Ταυτόχρονα, ο Τάχα είναι ένα άτομο που έχει σκορπίσει ενέργεια και χαρά κάθε μέρα και υπήρξε ένας πολύτιμος συμπαίκτης. Τώρα μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Τάχα για όλα όσα έχει κάνει για τη Μάλμε ΦΦ και να του ευχηθούμε καλή τύχη».

Tack för allt, Taha. 🩵



Malmö FF är överens med grekiska PAOK om en övergång för Taha Ali.



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