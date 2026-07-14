Ατζέντης Χιλ: «Μόνο ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση»

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον εκπρόσωπο του τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών.
Ο εκπρόσωπος του Παραγουανού τερματοφύλακα, Μάριο Χάρα, μίλησε στο AM1080 και αποκάλυψε ότι, παρά το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μόνο ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει μέχρι σήμερα πρόταση.
Επιπλέον, τόνισε ότι ο Χαβιέρ Σαβιόλα εμπλέκεται ενεργά στην μεταγραφή, ενώ έχει άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.
«Υπήρξαν αρκετές διερευνητικές επαφές, όμως η μοναδική ομάδα που κατέθεσε επίσημη πρόταση ήταν ο Ολυμπιακός. Προς το παρόν οι αριθμοί δεν συμπίπτουν, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα μιλά απευθείας με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού».