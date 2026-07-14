Ατζέντης Χιλ: «Μόνο ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση»

Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έκανε προσφορά για τον Ορλάντο Χιλ, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον εκπρόσωπο του τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών.

Ο εκπρόσωπος του Παραγουανού τερματοφύλακα, Μάριο Χάρα, μίλησε στο AM1080 και αποκάλυψε ότι, παρά το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μόνο ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει μέχρι σήμερα πρόταση.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο Χαβιέρ Σαβιόλα εμπλέκεται ενεργά στην μεταγραφή, ενώ έχει άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Υπήρξαν αρκετές διερευνητικές επαφές, όμως η μοναδική ομάδα που κατέθεσε επίσημη πρόταση ήταν ο Ολυμπιακός. Προς το παρόν οι αριθμοί δεν συμπίπτουν, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα μιλά απευθείας με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού».