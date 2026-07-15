Πρίτσας: Αποχωρεί από τον Εθνικό Αστέρα και αφήνει αιχμές κατά του Δήμου Καισαριανής – «Επένδυσα πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ»

Ο Χρήστος Πρίτσας έβαλε τέλος στην πενταετή παρουσία και οικονομική στήριξή του στον Εθνικό Αστέρα, γνωστοποιώντας την αποχώρησή του μέσω επιστολής που δημοσιοποίησε ο σύλλογος.

Ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς εξήγησε πως η απόφασή του σχετίζεται με τη διαφωνία του με τη νέα Δημοτική Αρχή Καισαριανής, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για τη στάση της απέναντι τόσο στον ίδιο όσο και στην ΠΑΕ Κηφισιά.

Στην επιστολή του ο Πρίτσας υπενθυμίζει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια στήριξε οικονομικά τον Εθνικό Αστέρα, συμβάλλοντας στις επιτυχίες της ομάδας, όπως η άνοδος και η παραμονή στη Γ’ Εθνική, αλλά και η κατάκτηση του Κυπέλλου Αθηνών. Παράλληλα, αναφέρει πως επιχείρησε να προωθήσει τη συνένωση των τοπικών σωματείων, χαρακτηρίζοντας την περίοδο αυτή ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επενδύσεις που πραγματοποίησε στο Δημοτικό Γήπεδο «Μ. Κρητικόπουλος», υποστηρίζοντας ότι διέθεσε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ ώστε οι εγκαταστάσεις να πληρούν τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή αγώνων της Super League, αλλά και να καταστούν ξανά λειτουργικές και ασφαλείς για τις ομάδες και τους δημότες.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, η άρνηση της νέας δημοτικής αρχής να ανανεώσει τη χρήση του γηπέδου από την Κηφισιά, παρά τις συνεχείς προσπάθειές του για διάλογο, αποτέλεσε το σημείο καμπής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή ανάγκασε την Κηφισιά να δίνει εντός έδρας αγώνες μακριά από τη φυσική της βάση, με σημαντικό οικονομικό και αγωνιστικό κόστος.

«Οι υπέρογκες θυσίες μου σε χρήματα και χρόνο δεν εκτιμήθηκαν ανάλογα από τη νέα δημοτική αρχή», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον Εθνικό Αστέρα.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Χρήστος Πρίτσας ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας την ευχή ο Εθνικός Αστέρας να συνεχίσει την πορεία του με επιτυχίες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως αποχωρεί αφήνοντας το σωματείο χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες, ευχόμενος το καλύτερο για το μέλλον του συλλόγου.