Ισπανία: Τρίτη σερί νίκη απέναντι στη Γαλλία σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης

Η Ισπανία συνεχίζει να αποτελεί τον... κακό δαίμονα της Γαλλίας στα μεγάλα ραντεβού, καθώς η νίκη της στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 ήταν η τρίτη διαδοχική απέναντι στους «τρικολόρ» σε αγώνα της τετράδας μεγάλης διοργάνωσης.

Η αρχή έγινε το καλοκαίρι του 2024, όταν οι Ίβηρες επικράτησαν με 2-1 στον ημιτελικό του Euro στο Μόναχο, πραγματοποιώντας ανατροπή και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον τελικό, όπου στη συνέχεια κατέκτησαν το τρόπαιο απέναντι στην Αγγλία.

Έναν χρόνο αργότερα, οι δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις διασταύρωσαν ξανά τα ξίφη τους στους «4» του Nations League. Η Ισπανία κυριάρχησε απέναντι στη Γαλλία, με το τελικό 5-4 να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, καθώς το σκορ είχε φτάσει στο 5-1 μέχρι το 78ο λεπτό. Παρότι οι Ίβηρες προκρίθηκαν στον τελικό, εκεί γνώρισαν την ήττα από την Πορτογαλία.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε ήταν ανώτερη απέναντι στους Γάλλους, επικράτησε με 2-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ισπανία διατηρεί το απόλυτο απέναντι στη Γαλλία σε ημιτελικούς τα τελευταία τρία χρόνια, επιβεβαιώνοντας πως έχει αποκτήσει ξεκάθαρο αγωνιστικό πλεονέκτημα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Πλέον, η «Φούρια ρόχα» στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της απέναντι στον νικητή του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε βρίσκεται μία νίκη μακριά από ακόμη μία κορυφαία διεθνή διάκριση, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.