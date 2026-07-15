Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο παίρνει την Τετάρτη από το νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν την Τρίτη 14/7.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια έξω από το σπίτι της τα ξημερώματα της Τετάρτης 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, η πολιτεύτρια της ΝΔ υπέστη εγκαύματα στα χέρια καθώς και στο αναπνευστικό και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Η θεραπεία της αναμένεται να λάβει τέλος την Τετάρτη, όπου και θα επιστρέψει στο σπίτι της. Η Αφροδίτη Νέστορα έχασε τη μητέρα της, Βάγια, κατά την επίθεση και έλαβε, με δική της πρωτοβουλία, μίας ώρας εξιτήριο από το νοσοκομείο, προκειμένου να την αποχαιρετήσει στην κηδεία της την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, είχε λάβει πρώτος εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, μετά την παρουσία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά πληροφορίες οι δύο προφυλακισμένοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια με υπόμνημα. Αμφότεροι, φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη κάνοντας λόγο για σκευωρία των Αρχών κι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής.

Ο 24χρονος το διαμέρισμα του οποίου χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις Αρχές ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη (15/7) το πρωί.

Πηγή: Newsbomb.gr