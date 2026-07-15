Αστέρας Τρίπολης Β: Καρέ ανανεώσεων για τη νέα σεζόν στη Super League 2

Οι Αρκάδες συνεχίζουν τον σχεδιασμό της δεύτερης ομάδας τους, διατηρώντας στο ρόστερ τέσσερις ποδοσφαιριστές με νέα συμβόλαια.

Το «χτίσιμο» της ομάδας Β του Αστέρα Τρίπολης συνεχίζεται με σταθερά βήματα, καθώς η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοίνωσε τέσσερις ανανεώσεις συνεργασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι Χρήστος Γρομητσάρης, Κωνσταντίνος Μπουλούλης, Αλμπέρτο Σιμόνι και Ντένις Κάλα θα παραμείνουν στο δυναμικό του Αστέρα Τρίπολης Β, αποτελώντας μέρος του πλάνου της ομάδας για τη συνέχεια στη Super League 2.

Ο Γρομητσάρης, ο Μπουλούλης και ο Σιμόνι ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ ο Κάλα υπέγραψε επέκταση συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανέφερε:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τέσσερις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Β’ Ομάδα του συλλόγου».

Αναλυτικά: