Η Ισπανία «έσβησε» τη Γαλλία: Το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ των «Τρικολόρ»

Η Ισπανία δεν αρκέστηκε στην πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά υποχρέωσε τη Γαλλία στη χειρότερη επιθετική της εμφάνιση στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, οι «Τεικολόρ» ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με μόλις 0.3 xG (Expected Goals), καταγράφοντας τη χαμηλότερη επιθετική τους επίδοση σε αγώνα Μουντιάλ από το 1966, όταν άρχισε η συλλογή των συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν δεν κατάφερε σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα να δημιουργήσει πραγματικά επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Ουνάι Σιμόν. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έμεινε ουσιαστικά εκτός αγώνα, με την άμυνα της Ισπανίας να περιορίζει κάθε προσπάθειά του, ενώ οι υπόλοιποι επιθετικοί της Γαλλίας εγκλωβίστηκαν από την εξαιρετική αμυντική λειτουργία των Ιβήρων.

Η «Ρόχα» έκλεισε όλους τους διαδρόμους προς την περιοχή της, αναγκάζοντας τους Γάλλους να καταφεύγουν σε ακίνδυνες σέντρες και μακρινά σουτ που δεν ανησύχησαν ποτέ σοβαρά τον Ισπανό τερματοφύλακα.

Το τελικό 2-0 έστειλε την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, όμως η εικόνα του αγώνα δείχνει πως η διαφορά των δύο ομάδων ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

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