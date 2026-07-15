«16 χρόνια κρατάω ένα μυστικό»: Το ανώνυμο email για την τραγωδία της Marfin

Ένα email με την εξομολόγηση ενός ανθρώπου που υποστηρίζει ότι επί 16 χρόνια γνώριζε πρόσωπα και στοιχεία για τον εμπρησμό της Marfin αποτέλεσε την αφετηρία για να ανοίξει ξανά μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Το μήνυμα εστάλη, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 8 Απριλίου 2026 και περιγράφεται επισήμως ως «λήψη πληροφορίας». Ο αποστολέας κατονομάζει ως δράστες του εμπρησμού πρόσωπα που στη συνέχεια συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή.

Το διαβιβαστικό της Αστυνομίας φέρει ημερομηνία 23 Ιουνίου 2026. Στο αντίγραφο του email, που δημοσίευσε το Documento, τα ονόματα των προσώπων που αναφέρει ο αποστολέας έχουν καλυφθεί.

«Δεν αντέχω να τους βλέπω να συνεχίζουν τη ζωούλα τους»

Ο συντάκτης του μηνύματος ξεκινά υποστηρίζοντας ότι σκέφτηκε πολύ πριν αποφασίσει να μιλήσει. «Σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. Δεκαέξι χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω», αναφέρει στην αρχή του email.

Όπως γράφει, η προσέγγιση της επετείου της τραγωδίας της 5ης Μαΐου τον έκανε να επαναφέρει στη μνήμη του όσα γνώριζε για τον εμπρησμό της τράπεζας, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές επειδή έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, αλλά επειδή δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί το βάρος της σιωπής του. Αναφέρει, μάλιστα, ότι δεν άντεχε να βλέπει όσους θεωρεί υπεύθυνους για την τραγωδία να συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους «σαν να μην έγινε τίποτα».

Περίμενε επί χρόνια να μιλήσει κάποιος άλλος

Στο μήνυμα, ο αποστολέας υποστηρίζει ότι για χρόνια περίμενε να εμφανιστεί κάποιος άλλος που θα αποκάλυπτε όσα γνώριζε, απαλλάσσοντάς τον από την ευθύνη να κάνει ο ίδιος το πρώτο βήμα.

«Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μιλούσε. Δυστυχώς, δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος», σημειώνει.

Στη συνέχεια κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων δεν εμφανίζονται στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε.

Η παρέα των Εξαρχείων και οι κοινές διακοπές

Ο συντάκτης του email ισχυρίζεται ότι τα πρόσωπα που αναφέρει αποτελούσαν εκείνη την περίοδο μία στενή παρέα και ότι ορισμένα από αυτά ήταν ήδη γνωστά στις Αρχές.

Υποστηρίζει ακόμη ότι σύχναζαν στα Εξάρχεια και περνούσαν μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ο ισχυρισμός για φωτογραφίες και βίντεο από τον εμπρησμό

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο ισχυρισμός του αποστολέα ότι ορισμένα μέλη της παρέας είχαν στην κατοχή τους φωτογραφίες και βίντεο από τη «φάση του καψίματος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Κατά τα γραφόμενά του, όχι μόνο διατηρούσαν το συγκεκριμένο υλικό, αλλά το αντιμετώπιζαν και ως ένα είδος επιτεύγματος ή «λάβαρου».

Ο αποστολέας αναφέρει επίσης ότι κάποια από τα πρόσωπα που κατονομάζει απομακρύνθηκαν ή εξαφανίστηκαν για ένα διάστημα μετά την επίθεση, ενώ άλλα συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.

«Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος»

Προς το τέλος του email, ο συντάκτης επιχειρεί να εξηγήσει ότι με την αποστολή του μηνύματος δεν προσδοκά κάποιο προσωπικό όφελος.

«Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα», αναφέρει.

Κλείνοντας, αφήνει μια αιχμηρή αναφορά στη νεοσύστατη υπηρεσία που αποκαλεί «νέο FBI», διερωτώμενος εάν μπορεί πραγματικά να διερευνήσει την υπόθεση ή αν θα ασχοληθεί μόνο με ό,τι είναι εύκολο και εξυπηρετεί.

Ολόκληρο το κείμενο του email:

«Κύριε Εισαγγελέα

Σκέφτηκα παρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου. Μιλάω για το κάψιμο της Marfin. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου.

Σου στέλνω γιατί από την μια δεν πιστεύω στην δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν την ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα.

Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από την δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρωτος. Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη. […] Αυτούς τους ήξεραν όλοι. Σύχναζαν στα Εξάρχεια […] Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα.

Άμυαλοι δεν μαζεύονταν με τίποτα, είχαν και φωτογραφίες και βιντεο από την φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο;».

Πηγή: ieidiseis.gr

