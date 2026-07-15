Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στη φονική καταδίωξη - Τι ισχυρίστηκαν (vid)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το αιματηρό περιστατικό στο Άργος, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Θοδωρής, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο της συμπλοκής βρίσκονταν τρεις αστυνομικοί και όχι δύο, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Παράλληλα, καταγράφονται οι εκδοχές των εμπλεκόμενων αστυνομικών για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας αστυνομικός βρισκόταν σε υπερυψωμένο σημείο στον χώρο στάθμευσης κοντινού σούπερ μάρκετ και φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα. Την ίδια στιγμή, δεύτερος αστυνομικός καταδίωκε πεζός τον 20χρονο με στόχο την ακινητοποίησή του, ενώ τρίτος κινείτο σε διαφορετική κατεύθυνση και πυροβόλησε προς τον τοίχο.

«Πρόσεχε, έχει όπλο», φέρεται να φώναξε ο αστυνομικός που πυροβολούσε στον αέρα προς τον συνάδελφό του, ο οποίος καταδίωκε πεζός τον Θοδωρή μέσα στα χόρτα, όπως τουλάχιστον υποστήριξε στη Δικαιοσύνη.

Κατά τις καταθέσεις τους, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι είχαν την εντύπωση πως ο νεαρός ήταν οπλισμένος. Όπως φέρονται να ανέφεραν, «Είδαμε να κρατά όπλο κατά την καταδίωξη με το αυτοκίνητο. Εκτιμήθηκε ότι και εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν ένοπλος. Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι προηγουμένως το είχε πετάξει και ότι ήταν ρέπλικα».

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί, ακούστηκε προειδοποίηση μεταξύ των αστυνομικών για πιθανή ύπαρξη όπλου, ενώ ένας εξ αυτών εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, όταν άκουσε τον συνάδελφό του να πυροβολεί στον αέρα.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος δήλωσε: «Η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και, όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος, θάνατος και για εμάς».

Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας σημειώνει: «Είμαστε και εμείς γονείς και μεγαλώνουμε παιδιά. Δεν σκοτώνουμε παιδιά. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να προστατεύει το κύρος των θεσμών και να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, όχι να δημιουργεί την εντύπωση ότι η υπόθεση έχει ήδη κριθεί. Σύντομα το αποδεικτικό υλικό θα σας διαψεύσει».

Άργος: Η βαλλιστική θα δείξει το όπλο της δολοφονίας του 20χρονου

Στη βαλλιστική εξέταση στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, καθώς από τα αποτελέσματά της αναμένεται να προκύψει από ποιο από τα υπηρεσιακά όπλα των δύο αστυνομικών προήλθε η σφαίρα που τον τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια του περιστατικού έπεσαν περισσότερες από 20 σφαίρες, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης. Η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα αποσαφηνίσει ποιος από τους δύο κατηγορούμενους αστυνομικούς πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει ηχητικά το περιστατικό, ακούγονται περισσότεροι από 20 πυροβολισμοί, αν και η αστυνομική έρευνα εντόπισε στο σημείο 13 κάλυκες.

Πηγή: newsbomb.gr