Σκαλόνι: «Είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας»

Δηλώσεις ενόψει το μεγάλου ημιτελικού της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία έκανε ο προπονητής της «Αλμπισελέστε», Λιονέλ Σκαλόνι, κάνοντας στην άκρη τις διαμάχες εκτός γηπέδου.

Η ανάμειξη της αθλητικής αντιπαλότητας μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας με την εδαφική διαμάχη για τα νησιά Φόκλαντ «θα ήταν τρέλα», δήλωσε ο προπονητής των Παγκόσμιων Πρωταθλητών, Λιονέλ Σκαλόνι, ενόψει του αποψινού (15/7, 22:00) ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στην Ατλάντα.

Υπενθυμίζεται, ότι τα Νησιά Φόκλαντ διεκδικούνται από την Αργεντινή από την βρετανική κατοχή του μικρού αρχιπελάγους στον Νότιο Ατλαντικό το 1833. Μια σύντομη σύγκρουση ξέσπασε το 1982, με αποτέλεσμα 649 θανάτους Αργεντινών και 258 θανάτους Βρετανών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία στα προημιτελικά χάρη στα δύο ιστορικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα (2-1), τα οποία ο αείμνηστος «Ντιεγκίτο» χαρακτήρισε ως «συμβολική εκδίκηση εναντίον των Άγγλων».

«Ήταν μια πολύ θλιβερή στιγμή στην Ιστορία μας και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά γι' αυτό. αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, τίποτε περισσότερο. Οπότε η ανάμειξη των δύο θα ήταν τρέλα», δήλωσε ο Σκαλόνι σε συνέντευξη Τύπου στην Ατλάντα.

«Φυσικά, πρέπει να θυμόμαστε τα θύματα της σύγκρουσης και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε, αλλά «ποια ευθύνη φέρουν οι παίκτες, οι άνθρωποι του σήμερα;» αναρωτήθηκε.

Όσο για τον προημιτελικό του 1986, «νομίζω ότι όλοι θυμούνται αυτόν τον αγώνα, την απόδοση του Ντιέγκο, ειδικά το δεύτερο γκολ (με τον χαρακτηρισμό «το γκολ του αιώνα» μετά από διαδοχικές ντρίμπλες) που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις καρδιές μας λόγω της ομορφιάς του», εξήγησε. Το ότι σημειώθηκε εναντίον της Αγγλίας είναι «μια σύμπτωση» και «εναντίον οποιουδήποτε άλλου αντιπάλου, θα ήταν εξ' ίσου όμορφο».

Όσον αφορά στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο, ο προπονητής των παγκόσμιων πρωταθλητών δήλωσε ότι η πρόκριση στον ημιτελικό, είναι «ένα τεράστιο επίτευγμα», αλλά ότι δεν υπάρχει πιθανότητα οι παίκτες να επαναπαυθούν στις... δάφνες τους.

«Είναι αλήθεια ότι έχουμε ήδη παίξει σε έναν, αλλά είναι σαν να μην έχουμε παίξει ποτέ. Είμαστε εξ' ίσου χαρούμενοι, πρόθυμοι και παρακινημένοι να δώσουμε στον λαό μας την ευχαρίστηση να βλέπει την εθνική του ομάδα να τα δίνει όλα», υποστήριξε. Όταν ρωτήθηκε για πιθανές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα, παρέμεινε σκόπιμα ασαφής: «Η ομάδα προέχει».

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