Ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας, γίνεται σόου: Η FIFA φέρνει τα πάνω-κάτω στον τελικό του Μουντιάλ με διακοπή 30 λεπτών!

Σύμφωνα με δημοσιογράφο των "Times" η FIFA έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε διακοπή 30 λεπτών στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Μας είπαν ότι θα έχει τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της τετραετίας. Φευ! Αντί γι' αυτό η FIFA θα παρουσιάσει συναυλία του... Τζάστιν Μπίμπερ, της Μαντόνα, της Σακίρα και άλλων. Α, ενδιάμεσα θα δούμε και μπάλα.

Όπως αναφέρει ο Μάρτιν Ζίγκλερ των "Times", η παγκόσμια ομοσπονδία έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε ακόμα μία κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, εφαρμόζοντας διάλειμμα 30 λεπτών -αντί 15- στον τελικό του Μουντιάλ, όπου η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αγγλία-Αργεντινή!

Ο λόγος φυσικά γι' αυτό δεν είναι άλλος από το σόου που θα λάβει χώρα, με παγκόσμιους αστέρες της μουσικής σκηνής, στα πρότυπα του... Super Bowl.

Ένας από τους βασικούς κανόνες του ποδοσφαίρου δηλαδή, τσαλακώνεται και πετιέται στα σκουπίδια από την FIFA για χάρη του θεάματος που θέλει να επιβάλει. Για την ακρίβεια πρόκειται για ακόμη έναν μετά το σκάνδαλο Μπάλογκαν που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο.

Να θυμίσουμε βέβαια ότι τον κανόνα της 15λεπτης διακοπής της ανάπαυλας τον είχε ήδη παραβιάσει η FIFA από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του περασμένου έτους, με το διάλειμμα να φτάνει στα 25 λεπτά.