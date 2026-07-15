Αποθέωση για τη «ρόχα», απογοήτευση στη Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις των διεθνών ΜΜΕ μετά τον ημιτελικό

Η Ισπανία έκλεισε θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και η εμφάνισή της απέναντι στη Γαλλία έγινε αντικείμενο διθυραμβικών σχολίων στον διεθνή Τύπο. Στην αντίπερα όχθη, τα γαλλικά μέσα δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους, παραδεχόμενα ότι οι «μπλε» δεν βρήκαν ποτέ τρόπο να κοιτάξουν στα μάτια μια σαφώς ανώτερη αντίπαλο.

Οι ισπανικές εφημερίδες υποδέχθηκαν την πρόκριση με πανηγυρικό τρόπο, κάνοντας λόγο για μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της ομάδας στη διοργάνωση. Η AS έγραψε πως η Ισπανία παρέδωσε... μαθήματα ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή της σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί φυσική εξέλιξη της εικόνας που παρουσιάζει σε όλο το τουρνουά.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Marca, η οποία χαρακτήρισε την εμφάνιση της «ρόχα» εντυπωσιακή, αποθεώνοντας τόσο τους πρωταγωνιστές στα γκολ όσο και τον Ρόδρι, που για ακόμη μία φορά αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στον άξονα.

😍😍😍 ¡ESPAÑA JUGARÁ LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO! 😍😍😍



🙂🙃 La Roja se impone con justicia a Francia y disputará su segunda final mundialista 🙂🙃#FIFAWorldCup #Mundial2026 pic.twitter.com/QeMYYjwL0j — MARCA (@marca) July 14, 2026

Στη Γαλλία, οι τόνοι ήταν εντελώς διαφορετικοί. Η L'Équipe στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανών, σημειώνοντας πως η πρόκριση κρίθηκε δίκαια υπέρ της ομάδας που είχε τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ακόμη πιο αυστηρό ήταν το Foot Mercato, το οποίο έκανε λόγο για μια Γαλλία που δεν παρουσιάστηκε ποτέ πραγματικά στον ημιτελικό. Το δημοσίευμα υπενθύμισε ότι οι «τρικολόρ» εξακολουθούν να αγνοούν τη νίκη απέναντι στην Ισπανία σε Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ και δύο δεκαετίες, ενώ τόνισε πως ο αποκλεισμός στερεί από τη χώρα την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρίτο αστέρι, στο τελευταίο Μουντιάλ του Ντιντιέ Ντεσάν ως ομοσπονδιακού τεχνικού.

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Jamais réellement inquiétés, les Espagnols s’imposent tranquillement face à des Bleus très décevants. 🇫🇷😢



La France n’a plus battu la Roja en… pic.twitter.com/hIZaIbaqwE — Foot Mercato (@footmercato) July 14, 2026

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