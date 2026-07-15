ΠΑΟΚ: Στη Γουαδαλαχάρα ο Σάντσες - Ανακοινώνεται από την Άτλας (vid)

Στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού έφτασε ο Χόρχε Σάντσες για λογαριασμό της Άτλας - Οι δηλώσεις του στο αεροδρόμιο.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Μεξικανός μπακ αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ μετά από έξι μήνες παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Δικέφαλος τα βρήκε σε όλα με την Άτλας, κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Ο διεθνής αμυντικός, όπως όλα δείχνουν, μετά από 11 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα, επιστρέφει εκ νέου στην πατρίδα του για λογαριασμό της ομάδας από τη Γουαδαλαχάρα.

«Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και έρχεται ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος», ήταν οι πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Μεξικανών, ο Χόρχε Σάντσες αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών με την Άτλας με δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο με το ύψος της μεταγραφής να φτάνει περίπου τα 3 εκατ. ευρώ.