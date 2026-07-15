Σίλβερ: «Θα κάνουμε συναντήσεις για το NBA Europe στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Ο Άνταμ Σίλβερ έκανε γνωστό πως στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις σχετικά με το ΝΒΑ Europe.

Ο Άνταμ Σίλβερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία του πρότζεκτ NBA Europe, με τον στόχο να είναι η έναρξη της νέας λίγκας σε 15 μήνες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη, ο κομισάριος του NBA αποκάλυψε ότι την Κυριακή, με αφορμή τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFΑ, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες επενδυτών, προκειμένου να εξετάσουν τις προτάσεις τους για την απόκτηση μιας ομάδας στο NBA Europe.

«Όσον αφορά το NBA Europe, τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς τα είχα σχεδιάσει. Ο Μαρκ Τέιτουμ, που έχει την ευθύνη του πρότζεκτ, επιβλέπει όλη τη διαδικασία. Έχουμε δεχθεί τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμη και από ορισμένες που δεν είχαν προσκληθεί να καταθέσουν πρόταση.

Συζητήσαμε σήμερα με το διοικητικό δυμβούλιο και βρισκόμαστε στο στάδιο της οριστικοποίησης των προσφορών για μια πρώτη ομάδα πόλεων. Πολλοί από τους Ευρωπαίους επενδυτές που συμμετέχουν σε αυτές τις προτάσεις θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή.

Ο Μαρκ κι εγώ θα έχουμε αρκετές συναντήσεις μαζί τους, αξιοποιώντας την παρουσία τους στη Νέα Υόρκη. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθούν ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένος από το ενδιαφέρον που υπάρχει για το μπάσκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη» ανέφερε.