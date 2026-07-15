GM Νετς για το μέλλον του Πόρτερ: «Θέλω να συνεχίσει στην ομάδα αλλά δεν θα κινηθούμε βιαστικά»

Ο General Manager των Μπρούκλιν Νετς ανέφερε πως θα ήθελε να δει τον Μάικλ Πόρτερ να συνεχίζει να αγωνίζεται στην ομάδα, αλλά τόνισε πως ο οργανισμός δεν θα πάρει κάποια βιαστική απόφαση.

Ο GM των Μπρούκλιν Νετς, Σον Μαρκς, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν πρόκειται να βιαστεί όσον αφορά το θέμα της πιθανής επέκτασης του συμβολαίου του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.

Μιλώντας την Τρίτη στο πλαίσιο του NBA Summer League στο Λας Βέγκας, ο Μαρκς τόνισε πως οι Νετς ακολουθούν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και δεν σκοπεύουν να πάρουν βιαστικές αποφάσεις.

«Δεν υπάρχει καμία πίεση. Συνήθως, όταν βιάζεσαι, είναι πιο εύκολο να κάνεις λάθη. Έχουμε καταστρώσει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, όχι μόνο για τα τελευταία χρόνια αλλά και για τα επόμενα, καθώς προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τον κορμό των Νετς του μέλλοντος. Για αυτόν τον λόγο δεν θέλουμε να κινηθούμε βιαστικά ή υπό πίεση», ανέφερε.

Και προσέθεσε: «Έχω μεγάλη εκτίμηση για τον Μάικ, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως παίκτη, και ελπίζω να συνεχίσει να αποτελεί μέλος των Νετς. Από εδώ και πέρα, όμως, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και τους εκπροσώπους μας, ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε».