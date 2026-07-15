Θρίλερ στον Πειραιά: Δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις μέσω του κλιματισμού - Τι εξετάζουν για τον θάνατου του ζευγαριού

Οι Αρχές φαίνεται να πλησιάζουν στα συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του τραγικού θανάτου δύο νέων ανθρώπων στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι αναθυμιάσεις που συσσωρεύτηκαν στον χώρο και ειδικότερα το μονοξείδιο του άνθρακα εξετάζονται ως πιθανός παράγοντας που οδήγησε στον θάνατο του ζευγαριού.

Τα θύματα ήταν ένας 28χρονος δικηγόρος και η 24χρονη ασκούμενη σύντροφός του, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας το πρωί της Τρίτης.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο ιατροδικαστής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ζευγαριού προήλθε από τις αναθυμιάσεις του κινητήρα, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του οχήματος, το οποίο συνέβαλε στην κυκλοφορία του αέρα.

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τρίτης, ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο γκαράζ και βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Ο γιος του και η σύντροφός του βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το όχημα είχε ακόμη αναμμένο τον κινητήρα, ενώ το κλιματιστικό συνέχιζε να λειτουργεί, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της δηλητηρίασης από αναθυμιάσεις.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Παρά τις ενδείξεις, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο νέοι παρέμειναν για τόση ώρα εκτεθειμένοι στο αέριο εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Το συγκεκριμένο αέριο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να προκαλέσει θάνατο χωρίς εμφανή προειδοποιητικά σημάδια.

Η εκτίμηση ειδικού για τον κίνδυνο σε κλειστό γκαράζ

Μιλώντας στο MEGA, ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αποβεί μοιραία.

«Αν ο κινητήρας παραμένει σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα αέρια δεν έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν προς το εξωτερικό περιβάλλον, λόγω κλειστής γκαραζόπορτας, τότε μπορούν να εισέλθουν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω των αεραγωγών, με αποτέλεσμα να προκληθεί θάνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: iefimerida.gr