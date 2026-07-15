Σίλβερ για την υπόθεση του Λέοναρντ: «Πρέπει να λυθεί πριν την έναρξη της νέας σεζόν»

Ο Άνταμ Σίλβερ σε δηλώσεις του τόνισε πως θέλει να μπει ένα τέλος στην έρευνα στην υπόθεση των Κλίπερς-Λέοναρντ πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έχουν συμφωνήσει με τους Τορόντο Ράπτορς για ένα trade που θα στείλει τον Καουάι Λέοναρντ πίσω στην ομάδα που οδήγησε στην κορυφή του ΝΒΑ.

Ωστόσο, η ανταλλαγή έχει «παγώσει» λόγω της έρευνας που γίνεται για το σκάνδαλο που έχει προκύψει για τα χρήματα που λάμβανε ο «Claw» από την εταιρία «Aspiration».

Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε στα Μέσα για την έρευνα και τόνισε πως πρέπει να υπάρχει οριστική απόφαση πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

«Το χρονοδιάγραμμά μου παραμένει αυτό το καλοκαίρι. Όπως γνωρίζετε, δεν διεξάγω εγώ την έρευνα, ούτε το γραφείο της λίγκας. Η έρευνα διεξάγεται ανεξάρτητα από το δικηγορικό γραφείο Wachtell Lipton. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, όλοι έχουμε συμφέρον να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι η λίγκα δεν πάγωσε το trade. Οι εμπλεκόμενες πλευρές αποφάσισαν να μην προχωρήσουν, επειδή η έρευνα παρέμενε ανοιχτή και ο πιθανός αντίκτυπος στο συμβόλαιο του Λέοναρντ ήταν ακόμη άγνωστος. Επέλεξαν να μην προχωρήσουν υπό αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας, αλλά αυτό ήταν ήδη γνωστό πριν καν προταθεί η ανταλλαγή.

Δεν πιστεύω ότι υπήρχε λόγος να θεωρεί κανείς πως το καθεστώς του Καουάι θα άλλαζε απλώς και μόνο επειδή έγινε ανταλλαγή. Η έρευνα πρέπει να ολοκληρώσει κανονικά την πορεία της» δήλωσε.