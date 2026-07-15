Άρσεναλ - Τζόλης: «Η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία»  

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται όλο και πιο κοντά στη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του, με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς να αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ έχουν προχωρήσει σημαντικά και η συμφωνία πλησιάζει.

Η αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ για την Μπεσίκτας άνοιξε χώρο στο ρόστερ των Λονδρέζων, με τον Έλληνα διεθνή να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον Τζέικομπς, ο 24χρονος εξτρέμ έχει ήδη ενημερώσει την Άρσεναλ πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο «Έμιρεϊτς», ενώ και η Κλαμπ Μπριζ εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην παραχώρησή του.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 30 και 35 εκατομμυρίων λιρών, με τις επαφές των δύο συλλόγων να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.