Η Ισπανία έπιασε το ιστορικό αήττητο της Ιταλίας και κυνηγά νέο ρεκόρ στον τελικό

Η Ισπανία συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Μουντιάλ 2026. Με τη νίκη 2-0 επί της Γαλλίας στον ημιτελικό, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό, ενώ παράλληλα έφτασε τα 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ της Ιταλίας.

Το αήττητο σερί της «Φούρια Ρόχα» ξεκίνησε μετά την ήττα με 1-0 από την Κολομβία σε φιλικό παιχνίδι τον Μάρτιο του 2024 και έκτοτε παραμένει αλώβητη σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον, οι Ίβηρες έχουν την ευκαιρία να μείνουν μόνοι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Αν αποφύγουν την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όχι μόνο θα καταρρίψουν το ρεκόρ των 37 αγώνων της Ιταλίας (2018-2021), αλλά θα διεκδικήσουν και το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σερί δεν υπολογίζονται οι ήττες στη διαδικασία των πέναλτι, όπως εκείνη από την Πορτογαλία στον τελικό του Nations League το 2025. Στο διάστημα αυτό, η Ισπανία μετρά 28 νίκες και εννέα ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.



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