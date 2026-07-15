Μπαπέ: «Υπάρχει τεράστια απογοήτευση - Δεν καταβάλαμε όλη την απαραίτητη προσπάθεια»

Φανερά απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Κιλιάν Μπαπέ σε δηλώσεις που έκανε για τον αποκλεισμό της Γαλλίας από την Ισπανία στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Απογοητευμένος εμφανίσθηκε ο Κιλιάν Μπαπέ, λίγο μετά την ήττα με 2-0 από την Ισπανία και τον αποκλεισμό της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

«Νομίζω ότι δεν παίξαμε το παιχνίδι που θέλαμε να παίξουμε, είτε τακτικά, είτε τεχνικά, είτε όσον αφορά στο συνολικό επίπεδο που επιδείξαμε. Και όταν δεν κάνεις αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνεις σε έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν κερδίζεις», σχολίασε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας και πρόσθεσε:

«Υπάρχει τεράστια απογοήτευση. Κάναμε πάρα πολλά τεχνικά λάθη εναντίον των Ισπανών και δεν καταφέραμε να τους απειλήσουμε όταν χρειάσθηκε. Η Ισπανία τήρησε το σχέδιο παιχνιδιού της, για το οποίο είναι γνωστή: μια ομάδα που της αρέσει να ελέγχει την κατοχή, που της αρέσει να υπαγορεύει τον ρυθμό του αγώνα. Στόχος μας ήταν να τους πιέσουμε ψηλά στο γήπεδο, για να τους εμποδίσουμε να δημιουργήσουν αυτόν τον ρυθμό, επειδή είναι καλύτεροι από εμάς στον έλεγχο του παιχνιδιού. Και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Τεχνικά, οι πρώτες πάσες, δεν ήταν άξιες ενός ημιτελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δεν καταβάλαμε όλη την απαραίτητη προσπάθεια για να φθάσουμε στον τελικό. Ήταν ένα όνειρο για εμάς να προκριθούμε στον τελικό, να δώσουμε στην χώρα μας αυτήν την ευκαιρία να συνεχίσει να ονειρεύεται, να «γράψει» Ιστορία. Όταν κερδίζεις, κερδίζεις με το κεφάλι ψηλά, οπότε όταν χάνεις, πρέπει επίσης να χάνεις με το κεφάλι ψηλά».

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