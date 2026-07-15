Ατσάλινη Ισπανία: «Έγραψε» ιστορία με έξι ανέπαφες εστίες και… έσβησε τη Γαλλία (pic)

Η Ισπανία συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, «γράφοντας» ιστορία με την αμυντική της συνέπεια. Μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στον ημιτελικό, έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που διατηρεί έξι φορές ανέπαφη την εστία της στο ίδιο Μουντιάλ.

Η Ισπανία δεν κυριαρχεί μόνο με την κατοχή της μπάλας, αλλά και με την αμυντική της αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, η «Φούρια Ρόχα» έγινε η πρώτη εθνική ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ που καταγράφει έξι Clean Sheets (ανέπαφη εστία), στην ίδια διοργάνωση.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στον ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία, ανάγκασε του «Πετεινούς» να περιοριστούν στα 0.3 expected goals (αναμενόμενα γκολ) , τη χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει ομάδα σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Βραζιλία-Σουηδία το 1994, όταν οι Σκανδιναβοί είχαν 0,1 expected goals.

6 - Spain are the first team in FIFA World Cup history to keep six clean sheets at a single edition – the xG figure they faced today against France (0.3) was the lowest by a nation in a semi-final tie in the competition since Brazil vs Sweden in 1994 (0.1).



Shutdown. pic.twitter.com/Pknb64OjVg — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026

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