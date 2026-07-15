Περιζήτητος και στη Βραζιλία ο Στρεφέτσα – Ενδιαφέρονται Γκρέμιο και Κορίνθιανς

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα παρακολουθείται και από συλλόγους στη Βραζιλία, εκτός από τις ιταλικές ομάδες που τον πολιορκούν.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ολυμπιακού και δεν ακολούθησε την ομάδα στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Εκτός από την Πάρμα, στην οποία αγωνίστηκε δανεικός το τελευταίο εξάμηνο, την περίπτωσή του εξετάζουν Λάτσιο και Κάλιαρι στην Ιταλία, αλλά και ομάδες της Βραζιλίας.

Για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο και της Κορίνθιανς για τον Ιταλοβραζιλιάνο εξτρέμ κάνει λόγο ο Εκρέμ Κονούρ. Σε ανάρτησή του ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει: «Η Γκρέμιο είναι ανάμεσα στις ομάδες από τη Βραζιλία που ενδιαφέρονται για τον Στρεφέτσα, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από την Κορίνθιανς».

Στον Ολυμπιακό πάντως περιμένουν προτάσεις, τις οποίες θα αξιολογήσουν για να παραχωρήσουν τον 29χρονο εξτρέμ, για τον οποίο έδωσαν αρκετά περί τα 7-8 εκατ. ευρώ πέρυσι για να τον αποκτήσουν από την Κόμο.

