Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης «Five by Five» της Geely (pic)

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Geely σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται στην απρόσκοπτη υλοποίηση μιας καλά μελετημένης στρατηγικής.

Η Geely Auto εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη και τις επιδόσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία επιτυχία που σίγουρα οφείλεται στη γκάμα μοντέλων της εταιρείας, που προσφέρουν σύγχρονες, αξιόπιστες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις αυτοκίνησης, σε μία σωστή τιμολογιακή πολιτική. Πίσω όμως από αυτό που εισπράττει ο καταναλωτής, βρίσκεται μία καλά μελετημένη στρατηγική μετασχηματισμού που η Geely ακολουθεί απαρέγκλιτα εδώ και καιρό. Μία στρατηγική στην οποία στηρίζεται το όραμα της εταιρείας για παγκόσμια επέκταση και καινοτομία.

Η στρατηγική τιτλοφορείται “Five by Five”, σε ελεύθερη ελληνική απόδοση “Πέντε επί Πέντε” και εκφράζει την εταιρική φιλοσοφία πάνω στην οποία αναπτύσσεται η Geely:

5 κέντρα Design,

5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης,

5 κέντρα Δοκιμών,

5 τεχνολογίες κινητήριων συστημάτων και

5 οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το σύνολο αυτών των παραμέτρων δημιουργεί ένα παγκόσμιο αποτύπωμα που στόχο έχει να φέρει τη Geely στην πρωτοπορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας με υψηλής ποιότητας, βιώσιμη ανάπτυξη στην ηλεκτροκίνηση, πρακτικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την απαραίτητη τεχνογνωσία που οδηγεί σε προϊόντα που προσφέρουν μια καλύτερη ζωή σε χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής “Five by Five” είναι τα 5 παγκόσμια κέντρα Design – διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη, συγκεκριμένα στη Σαγκάη, το Νίνγκμπο, το Μιλάνο, το Γκέτεμποργκ και το Κόβεντρι. Τα 5 κέντρα design συνεργάζονται στενά με 5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Χανγκτζόου, το Νίνγκμπο, το Γκέτεμποργκ, το Κόβεντρι και τη Φρανκφούρτη. Συνδυάζοντας πλήθος πολυπολιτισμικών παραστάσεων και δημιουργώντας τη state-of-the-art τεχνολογία του μέλλοντος, σχεδιαστές, ερευνητές και μηχανικοί συμβάλλουν στη δημιουργία ελκυστικών και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων για ένα παγκόσμιο κοινό.

Τα διάφορα μοντέλα, πριν πάρουν τον δρόμο για την παραγωγή δοκιμάζονται εκτενώς σε 5 παγκόσμια κέντρα Δοκιμών με 16 επιμέρους βάσεις, ανάμεσά τους η πρόσφατα εγκαινιασμένη Geely Europe Testing Base στη Φρανκφούρτη και το μεγαλύτερο στον κόσμο Geely Comprehensive Safety Testing Center, στο Νίνγκμπο στην Κίνα.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η δέσμευση της Geely Auto για καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία υλοποιείται μέσω 5 επιλογών κινητήριων συστημάτων — βενζίνης υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, με κυψέλες καυσίμου μεθανόλης και τέλος με τεχνολογίες ανταλλαγής μπαταριών, για την κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών των παγκόσμιων χρηστών και αγορών.

Τέλος, το μοναδικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Geely, που καλύπτει όλες τις περιοχές, βασίζεται στο Geely Xingrui Super Computing Center και υλοποιείται από 5 in-house εταιρείες τεχνολογίας της Geely, τις StepStar, SiEngine, DreamSmart, Qianli Technology και Geespace, παρέχοντας ευφυείς, με επίκεντρο τον χρήστη λύσεις κινητικότητας.

Δίνοντας προτεραιότητα στην τεχνολογία αιχμής και στις βιώσιμες λύσεις, η Geely στοχεύει να προσφέρει προϊόντα και εμπειρίες υψηλής αξίας στους πελάτες της, επεκτείνοντας παράλληλα την παγκόσμια παρουσία της. Δεσμευμένη στο όραμά της για βελτίωση της ζωής μέσω της αριστείας, η εταιρεία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να ηγηθεί του μετασχηματισμού του κλάδου και να δημιουργήσει ένα λαμπρότερο, πιο βιώσιμο μέλλον για τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο.