Αστέρας Aktor: Διευθυντής Ακαδημιών ο Μαυρογενίδης

Ο Δημήτρης Μαυρογενίδης είναι ο νέος Διευθυντής Ακαδημιών του Αστέρα Aktor, μετά από 11 χρόνια στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Ριζικές είναι οι αλλαγές στον Αστέρα Aktor και στις Ακαδημίες του συλλόγου διευθυντής αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαυρογενίδης. Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής έκανε μεγάλη καριέρα στα γήπεδα, ενώ στη συνέχεια και για 11 χρόνια εργαζόταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Στην πρώτη του δήλωση, ανέφερε: «Ευχαριστώ πολύ τους ιδιοκτήτες και τον οργανισμό του ASTERAS AKTOR για την εμπιστοσύνη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ακαδημία με επαγγελματικά πρότυπα υψηλού επιπέδου, σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους της Ακαδημίας. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των ποδοσφαιριστών για την πρώτη ομάδα και για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Καλή σεζόν στην ομάδα μας».

Αναλυτικά:

Ο κ. Δημήτρης Μαυρογενίδης αναλαμβάνει Διευθυντής Ακαδημιών του ASTERAS AKTOR. Ο κ. Μαυρογενίδης γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1976 στην πόλη Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

Διαθέτει πλούσια εμπειρία, έχοντας εργαστεί από το 2014 και για 11 χρόνια στα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού. Ως προπονητής κατέκτησε τρία πρωταθλήματα με την Κ17, ένα πρωτάθλημα με την Κ19 και ήταν συνεργάτης προπονητής στην κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό το 2024.

Ο κ. Μαυρογενίδης είχε σπουδαία καριέρα και ως ποδοσφαιριστής έχοντας κατακτήσει συνολικά 8 πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, έχοντας αγωνιστεί στο Champions League και στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας, με την οποία είχε 24 συμμετοχές και ένα γκολ. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε επίσης στον Άρη, στον Ηρακλή και στον Θρασύβουλο.

Καλωσορίζουμε τον κ. Δημήτρη Μαυρογενίδη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.