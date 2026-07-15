Ντεσάν: «Ήμασταν κατώτεροι, αλλά ο διαιτητής ήταν στο ύψος ενός ημιτελικού;»

Ο Ντιντιέ Ντεσάν παραδέχθηκε ότι η Γαλλία υστέρησε αγωνιστικά απέναντι στην Ισπανία, ωστόσο δεν έκρυψε και τις επιφυλάξεις του για τη διαιτησία μετά την ήττα με 2-0 στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι «Τρικολόρ» δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν για τρίτη διαδοχική φορά το τρόπαιο, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από μια ανώτερη Ισπανία, η οποία επικράτησε χάρη στα γκολ των Ογιαρθάμπαλ (22' πεν.) και Πόρο (58').

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας στάθηκε αρχικά στην εικόνα της ομάδας του, αναγνωρίζοντας ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη και άξιζε την πρόκριση. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις αποφάσεις του διαιτητή, θέτοντας ένα ειρωνικό ερώτημα προς τους δημοσιογράφους.

«Οι παίκτες είναι συντετριμμένοι, γιατί είχαμε μεγάλες φιλοδοξίες. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχτούμε ότι σήμερα βρεθήκαμε ένα επίπεδο πιο κάτω από την Ισπανία, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα.

Πρώτα απ' όλα, η ευθύνη είναι δική μας και δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Ωστόσο, θα κάνω μια ερώτηση χωρίς να δώσω απάντηση: ήταν ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτεί ένας ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Δεν το λέω επειδή χάσαμε. Υπήρξαν αρκετές φάσεις που προκάλεσαν απορίες, όπως υπήρξαν και αποφάσεις που λειτούργησαν υπέρ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντεσάν.



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