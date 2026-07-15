Παναθηναϊκός: Πρόβα τζενεράλε στην Βιέννη κόντρα στην Ραπίντ

Τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν τα επίσημα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει στη Βιέννη την Ραπίντ (19:00, ΣΚΑΪ).

Σε ένα φιλικό με... καταπράσινο χρώμα, αφού είναι γνωστή η αδελφοποίηση που υπάρχει ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, το σύνολο του Γιάκομπ Νίστρουπ θέλει να κλείσει με θετικό τρόπο την προετοιμασία της ομάδας, πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις και το πρώτο ματς με την Πάκσι στην Ουγγαρία την επόμενη εβδομάδα, για τον 2ο προκριματικό του Conference League.

Μετά από 3/3 νίκες, όπου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και... χόρτασε γκολ τους αντιπάλους του απέναντι σε Χέλμοντ (4-0), Άγιαξ (3-1) και πιο πρόσφατα με την Γκρασχόπερς (3-0) στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ακόμα μία πειστική εμφάνιση, με το φιλικό κόντρα στην Ραπίντ να περιλαμβάνει αρχικά ένα 90λεπτο αγώνα κι επιπλέον 30 λεπτά όπως αποφάσισαν οι προπονητές των δύο ομάδων.

Η Ραπίντ ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις της σε 11 ημέρες, ενώ στο τελευταίο της φιλικό κέρδισε με 2-1 τη Χέρτα Βερολίνου.

Νοκ άουτ από το αποψινό παιχνίδι βρίσκεται ο Νταβίντε Καλάμπρια που ένιωσε ενοχλήσεις στον μηνίσκο στην τελευταία προπόνηση και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Στην Αθήνα έμεινε και ο Φακούντο Πελίστρι για να συνεχίσει τις προπονήσεις, όπως και ο νεοαποκτηθείς Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Στην αποστολή των Πρασίνων βρίσκονται οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βύντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.