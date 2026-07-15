ΑΕΚ: Δεύτερο τεστ με τη Φίτεσε

Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τη Φίτεσε.

Νέο φιλικό ματς δίνει απόψε (20:00, CosmoteSport 1) η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τη Φίτεσε, στο προπονητικό κέντρο Sportpark Lonapark. Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε μια πρώτη γεύση από την ομάδα του στο φιλικό με την Ντε Γκράαφσαπ, όπου χρησιμοποίησε δυο ενδεκάδες, μια ανά ημίχρονο.

Απέναντι στη Φίτεσε, ο τεχνικός της ΑΕΚ περιμένει να δει συνέπεια και όσα δουλεύει μαζί τους παίκτες καθημερινά στις προπονήσεις, όπως τη σωστή κυκλοφορία, το build up από την άμυνα, το πρέσινγκ, ενώ θέλει νίκες και στα φιλικά.

Η χθεσινή προπόνηση το απόγευμα ήταν κλειστή, οπότε δεν αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα, ωστόσο χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν οι Χρήστο Αλεξίου, Λούκα Γιόβιτς και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς οι οποίοι δεν έπαιξαν κόντρα στη Ντε Γκράαφτσαπ. Αντίθετα, πιθανότατα θα προφυλαχθούν οι Ζίνι, Μάνταλος και Βίντα, που χθες δεν προπονήθηκαν με την ομάδα.

Με τις μέχρι τώρα δοκιμές, η μία πιθανή 11άδα είναι οι Μπρινιόλι, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πήλιος στην άμυνα. Οι Λιούμπισιτς, Κάιρινεν κεντρικά χαφ, οι Κοϊτά, Ζούμπκοφ στα άκρα και μπροστά Βάργκα, Καλοσκάμης. Η άλλη πιθανή 11άδα είναι οι Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πενράις στην άμυνα, οι Μαρίν, Σαχαμπό κεντρικά χαφ, οι Ελίασον, Κουτέσα στα άκρα και μπροστά δίδυμο Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς.

