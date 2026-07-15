«Κοντά στην Σαμπντόρια ο Λυκογιάννης»

Στην Ιταλία, αλλά μία κατηγορία χαμηλότερα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν και τη νέα σεζόν ο 32χρονος αριστερός μπακ.
Όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα, ο Μπάμπης Λυκογιάννης, μετά την αποχώρησή του από την Μπολόνια έπειτα από τέσσερα χρόνια, οδεύει προς την Σαμπντόρια, η οποία βρίσκεται στη Serie B.
Οι Γενοβέζοι του έχουν κάνει πρόταση για 1+1 χρόνο με οψιόν ανανέωσης και παρότι ο ίδιος επιθυμεί κλειστό διετές συμβόλαιο, πιθανότατα θα δώσουν τα χέρια και ο παίκτης θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στο "Λουίτζι Φεράρι".
Charalampos #Lykogiannis is getting closer to #Sampdoria as a free agent. Offered a contract until 2027 + option for 2028 upon reaching certain conditions; while the left-back asks a deal directly until 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2026