«Κοντά στην Σαμπντόρια ο Λυκογιάννης»

O Μπάμπης Λυκογιάννης έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και οδεύει προς νέο ιταλικό σταθμό.

Στην Ιταλία, αλλά μία κατηγορία χαμηλότερα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν και τη νέα σεζόν ο 32χρονος αριστερός μπακ.

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα, ο Μπάμπης Λυκογιάννης, μετά την αποχώρησή του από την Μπολόνια έπειτα από τέσσερα χρόνια, οδεύει προς την Σαμπντόρια, η οποία βρίσκεται στη Serie B.

Οι Γενοβέζοι του έχουν κάνει πρόταση για 1+1 χρόνο με οψιόν ανανέωσης και παρότι ο ίδιος επιθυμεί κλειστό διετές συμβόλαιο, πιθανότατα θα δώσουν τα χέρια και ο παίκτης θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στο "Λουίτζι Φεράρι".