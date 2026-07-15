Γραμμή 4 Μετρό: Δεκάδες κτίρια με ρωγμές, κάτοικοι απαιτούν στατικούς ελέγχους

Καθίζηση, εκτεταμένες ρηγματώσεις σε πολυκατοικίες και διαμερίσματα και δεκάδες κατοίκους σε απόγνωση με αναπάντητα ερωτηματικά για τη στατική ασφάλεια των σπιτιών τους άφησε πίσω της η διέλευση του μετροπόντικα από την Κυψέλη.

Αυτό καταγγέλλει η Πρωτοβουλία Κατοίκων της περιοχής ενόψει και της σημερινής συζήτησης του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

Το πρόβλημα έχει προκύψει εδώ και περίπου 2 μήνες σχεδόν ταυτόχρονα με το περιστατικό της διαρροής του υλικού που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο σε δρόμους της Κυψέλης, διάστημα στο οποίο η αναστάτωση μεγαλώνει μαζί με τις ρωγμές που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον είκοσι πολυκατοικίες έως σήμερα. Δεκάδες κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το φαινόμενο εξελισσόταν όσο ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 διέσχιζε την περιοχή μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων.

Περιγράφουν σπίτια που «ράγιζαν μέρα με τη μέρα», πόρτες και παράθυρα που σταμάτησαν να ανοίγουν λόγω καθιζήσεων, υπόγεια στα οποία εμφανίστηκαν νερά που τρέχουν έως και σήμερα, ακόμη και περιπτώσεις όπου κάτοικοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επειδή οι εξώπορτες είχαν παραμορφωθεί. Καταγγέλλουν επίσης ότι έως και πολυκατοικίες έχουν αποκολληθεί μεταξύ τους.

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