ΟΦΗ: Τέσσερα δυνατά φιλικά στην Ολλανδία

Ο ΟΦΗ κατά την παραμονή του στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, θα δώσει τέσσερα δυνατά τεστ.

Αναλυτικά:

Στο Roosendaal της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο ΟΦΗ το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το Otium Wellness Hotel.

Η ομάδα μας θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην “χώρα της τουλίπας” έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει τέσσερα φιλικά ματς προετοιμασίας:

1. Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στο Stadion De Adelaarshorst (Vetkampstraat 1 7416 WK Deventer).

2. Τετάρτη 29 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο τη NAC Breda στο “vv Victoria Oudenbosch”.

3. Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας, LIVE Cosmote TV) με αντίπαλο τη Willem στο Tilburg Stadion Koning Willem II (Goirleseweg 34 – 5026 PC Tilburg).

4. Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας, On Demand – Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Al Shamal SC στο Roosendaal.