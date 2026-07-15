Μέρλο: «Είπε το “ναι”στη Μοντερέι ο Πινέδα»

Ο Ορμπελίν Πινέδα φέρεται να απάντησε θετικά στην πρόταση της Μοντερέι, όπως αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Ένα βήμα παραπάνω προχωρά ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο στο σίριαλ του ενδιαφέροντος της Μοντερέι για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα, τονίζοντας πως ο Μεξικανός μέσος απάντησε θετικά στην πρόταση των «ραγιάδος». Και αυτό που μένει είναι να βρεθεί η συμφωνία με την ΑΕΚ για να μετακομίσει στο Μεξικό.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος, ανέφερε: «Ο Πινέδα, που έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, "άναψε το πράσινο φως" στην πρόταση της Μοντερέι, η οποία ψάχνει να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ».

Τονίζει ακόμα, πως στην Μοντερέι θα ξαναβρεθεί με τον Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο έχει συνεργαστεί τόσο στην Τσίβας, όσο και στην Ένωση, κατακτώντας τίτλους.

Η Μοντερέι, πάντως, για να κάνει δικό της τον Πινέδα, θα πρέπει να καταβάλει την ρήτρα αποδέσμευσης, που υπάρχει στο συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, ύψους 8 εκατ. ευρώ.