Μίλησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ο Πουλακίδας!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι Πειραιώτες εξέφρασαν και από κοντά το ενδιαφέρον τους στον ομογενή γκαρντ των Μάβερικς!

Ο Ολυμπιακός θέλει τον Τζον Πουλακίδα όπως έχει αποκαλύψει το SDNA, και το δείχνει με κάθε τρόπο. Χθες λοιπόν οι άνθρωποι των πρωταθλητών Ευρώπης, που βρίσκονται στο Λας Βέγκας για το Summer League, βρέθηκαν με τον ομογενή γκαρντ των Μάβερικς και του εξέφρασαν και από κοντά το μεγάλο τους ενδιαφέρον.

Προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι με τον Πουλακίδα να θέλει να συνεχίσει στο ΝΒΑ, έχοντας two-way συμβόλαιο με τους Μαβς. Στο άμεσο μέλλον όμως τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και ο λόγος γίνεται για το διάστημα λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός έκανε το σωστό, μεταφέροντας το ενδιαφέρον του σε έναν ποιοτικό Έλληνα παίκτη, που μάλλον αργά ή γρήγορα θα τον βρούμε πολύ μπροστά μας!