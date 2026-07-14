Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριο Χίλα

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, Μάριο Χίλα, ανακοινώθηκε από την Μίλαν, ενισχύοντας σημαντικά τα μετόπισθεν της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ.

Μετά τον Γκονσάλο Ράμος η Μίλαν ανακοίνωσε και τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή της, καθώς συμφώνησε με τον Μάριο Χίλα σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας και με τη Λάτσιο στα 30 εκατ. ευρώ, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα “Sky Italia”.

Ο 25χρονος Ισπανός στόπερ, που είχε την περασμένη σεζόν 36 συμμετοχές με τη φανέλα των «λατσιάλι», θα φορά τη φανέλα με το Νο 34 στην ομάδα του Μιλάνου, με τον Χίλα να εκφράζει την χαρά του για την μεταγραφή του στους «ροσονέρι».

«Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί, νιώθω ότι στη Μίλαν μπορώ να πιάσω το υψηλότερο επίπεδο της προοπτικής μου», ανέφερε στην πρώτη του δήλωση ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός.