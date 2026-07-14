Eπίσημο: Ανακοίνωσε τον Ίγκνας Σαργκιούνας η Φενέρ

Και επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε είναι ο Ίγκνας Σαργκιούνας. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λιθουανού άσου που υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.
Ο 26χρονος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague, με τον Γιασικεβίτσιους να δίνει βάθος στην περιφερειακή του γραμμή. Ο Σαργκιούνας την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Ρίτας μετρώντας 12.9 πόντους, 2.8 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα, κατακτώντας το BCL κόντρα στην ΑΕΚ.
Ignas Sargiunas Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 14, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak BC Rytas forması giyen Litvanyalı guard Ignas Sargiunas (1.94cm - 1999) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Zalgiris Kaunas 2 takımında başlayan Litvanyalı… pic.twitter.com/6Mnm6nours