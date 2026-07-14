Eπίσημο: Ανακοίνωσε τον Ίγκνας Σαργκιούνας η Φενέρ

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ίγκνας Σαργιούνας, με τον Λιθουανό να υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με την τουρκική ομάδα.

Και επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε είναι ο Ίγκνας Σαργκιούνας. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λιθουανού άσου που υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Ο 26χρονος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague, με τον Γιασικεβίτσιους να δίνει βάθος στην περιφερειακή του γραμμή. Ο Σαργκιούνας την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Ρίτας μετρώντας 12.9 πόντους, 2.8 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα, κατακτώντας το BCL κόντρα στην ΑΕΚ.