ΑΕΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων της στο BCL

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ για τη ςφάση των ομίλων του Basketball Champions League της νέας σεζόν.

H Ένωση, θα δώσει τα δύο πρώτα της παιχνίδια εντός έδρας, γεγονός που θα τη βοηθήσει να δημιουργήσει καλή ψυχολογία ενόψει της συνέχειας, για να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί για ακόμα μία χρονιά στη διοργάνωση.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ομάδας:

1η αγωνιστική (19:00, 7/10): ΑΕΚ - Νικητής που θα προκύψει από τον προκριματικό

2η αγωνιστική (19:00, 21/10): ΑΕΚ - Αντβέρπ

3η αγωνιστική (19:00, 4/11): Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ

4η αγωνιστική (19:00, 18/11): ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι

5η αγωνιστική (15/12): Νικητής που θα προκύψει από τον προκριματικό- ΑΕΚ

6η αγωνιστική (21:30, 22/12): Αντβέρπ - ΑΕΚ