Ρεάλ: Στην αγορά για σέντερ πρώτης γραμμής και στο πλευρό του Ταβάρες

Η εύρεση ενός σέντερ πρώτης γραμμής και ισότιμου με τον Έντι Ταβάρες φαίνεται πως αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από το 2024 και τη φυγή του Βενσάν Πουαριέ η «Βασίλισσα» αδυνατεί να βρει τον κατάλληλο παρτενέρ για τον Έντι Ταβάρες. Η ανάγκη είναι πλέον επιτακτική στην ομάδα λόγω της λειψανδρίας στη γραμμή των ψηλών, όπως μεταφέρεται από τα ισπανικά Μέσα.

Ο 34χρονος Ταβάρες θα επιστρέψει τον Οκτώβριο μετά τον τραυματισμό του, ο Ουσμάν Γκαρούμπα θα χάσει όλη τη σεζόν λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα, ο Άλεξ Λεν αποδεσμεύτηκε και ο Ιζάν Αλμάνσα οδεύει προς το NCAA.

Οι προηγούμενες προσπάθειες να καλυφθεί το κενό με τους Σερζ Ιμπάκα, Μπρούνο Φερνάντο και Άλεξ Λεν δεν ευδοκίμησαν, καθώς κανείς τους δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που υπήρχαν στην ομάδα.

Με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο πλέον, υπάρχει η εναλλακτική να χρησιμοποιηθεί ο νεοαποκτηθείς Χάιμε Πραντίγια ως «5άρι» για να ανοίγει το γήπεδο, όπως έκανε στη Βαλένθια. Ωστόσο, αυτό το πλάνο προϋποθέτει βάθος ρόστερ που η Ρεάλ δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή.

Έτσι, η διοίκηση των «μερένχες» χτενίζει την αγορά για έναν κλασικό, ποιοτικό σέντερ που θα θωρακίσει άμεσα τη ρακέτα της ομάδας.