Ποιος έκλεψε άραγε 20 τόνους Έμενταλ αξίας 80.000 ευρώ - Η αστυνομία ψάχνει την απάντηση

Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει τον γρίφο του πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Έμενταλ στο δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους στη Γαλλία.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας. Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί κόστιζε περίπου 80.000 ευρώ.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη. Όταν ρωτήθηκε, ο μεταφορέας δήλωσε ότι είχε αναθέσει την παράδοση σε έναν υπεργολάβο logistics, ο οποίος επικοινώνησε με την εταιρεία μέσω μιας διαδικτυακής πύλης.

Το τυρί μπορεί να αποφέρει πολλά έσοδα. Μόλις το 2024, ένας χονδρέμπορος τυριών στο Λονδίνο έπεσε θύμα απάτης και του απέσπασε το ισοδύναμο των 350.000 ευρώ. Περισσότεροι από 22 τόνοι τυριού τσένταρ παραδόθηκαν σε μια εταιρεία που, μετά από πιο προσεκτική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε. Ένας τυροκόμος σχολίασε στο BBC εκείνη την εποχή ότι «ο κόσμος των τυριών βασίζεται σε βαθιά ριζωμένη αμοιβαία εμπιστοσύνη».

20.000 kilo emmentalerkaas verdwijnt op weg van Duitsland naar Frankrijk https://t.co/V0cen0eLZk — NU.nl (@NUnl) July 14, 2026

Πηγή: newsbomb.gr