Επέστρεψε στην Φενέρμπαχτσε ο Σανλί

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σερτάκ Σανλί, με τον Τούρκο σέντερ να επιστρέφει στον σύλλογο.

Ξανά με την φανέλα της Φενέρ θα αγωνίζεται ο Σερτάκ Σανλί. Η ομάδα της Πόλης ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Τούρκου ψηλού, ο οποίος πανηγύρισε την EuroLeague (2025), δύο πρωταθλήματα Τουρκίας (2024, 2025) και δύο Κύπελλα Τουρκίας (2024, 2025) με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

Την περασμένη σεζόν ο Τούρκος πέρασε το πρώτο μισό στην Nτουμπάι BC έχοντας 2.4 πόντους και 1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Εuroleague, ενώ την ολοκλήρωσε στο Eurocup φτάνοντας μέχρι τους τελικούς με τη φανέλα της Μπεσίκτας.