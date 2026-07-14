Επέστρεψε στην Φενέρμπαχτσε ο Σανλί

Ξανά με την φανέλα της Φενέρ θα αγωνίζεται ο Σερτάκ Σανλί. Η ομάδα της Πόλης ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Τούρκου ψηλού, ο οποίος πανηγύρισε την EuroLeague (2025), δύο πρωταθλήματα Τουρκίας (2024, 2025) και δύο Κύπελλα Τουρκίας (2024, 2025) με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους.
Την περασμένη σεζόν ο Τούρκος πέρασε το πρώτο μισό στην Nτουμπάι BC έχοντας 2.4 πόντους και 1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Εuroleague, ενώ την ολοκλήρωσε στο Eurocup φτάνοντας μέχρι τους τελικούς με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 14, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı başarıyla terleten, ikinci EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere bu dönemde kazandığımız başarılarda pay sahibi olan Milli pivot Sertaç Şanlı (2.12cm… pic.twitter.com/C6E8hviywZ