«Έκλεισε Στάνλεϊ Ουμούντε η Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Encestando η Μπαρτσελόνα συμφώνησε με τον Αμερικανονιγηριανό σούτινγκ γκαρντ Στάνλεϊ Ουμούντε

Η μεταγραφολογία στην Μπαρτσελόνα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τους Μπλαουγκράνα να έχουν μείνει πίσω όσον αφορά τον σχεδιασμό του ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Αρχικά, πρωινό δημοσίευμα του Εncestando ανέφερε πως οι Καταλανοί βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ταϊρίς Μάρτιν προκειμένου να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή. Πριν λίγο το ίδιο ισπανικό μέσο ανέφερε πως οι «Μπλαουγκράνα» έχουν συμφωνήσει με τον Στάνλεϊ Ουμούντε.

Ο 27χρονος σούτινγκ γκαρντ , γεννημένος στο Όρεγκον αλλά με ρίζες από τη Νιγηρία, βρισκόταν την τελευταία τετραετία μεταξύ ΝΒΑ και G-League, ενώ την φετινή σεζόν αγωνίστηκε για δυο παιχνίδια με τους Σπερς, ενώ συνολικά σε 49 εμφανίσεις έχει 3 πόντους και 1,4 ριμπάουντ σε 8,2 λεπτά κατά μέσο όρο.