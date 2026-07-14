Ο Τζόουνς - Γκαρσία σχολίασε την ανάρτηση του Μοντέρο με τον Ολυμπιακό: «Στα ερυθρόλευκα»

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς - Γκαρσία σχολίασε - ξανά - την ανάρτηση του Γιαν Μοντέρο που αφορούσε την μεταγραφη του στον Ολυμπιακό, με τον συμπατριώτη του να γράφει: «Στα ερυθρόλευκα λοιπόν».

Την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος σημείωσε πως ανυπομονεί να παίξει μπροστά στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».

Ο συμπατριώτης του και συμαπίκτης του στην Δομινικανή Δημοκρατία σχολίασε την ανάρτηση του πρώην άσου της Βαλένθια, γράφοντας του: «Στα ερυθρόλευκα λοιπόν». Θυμίζουμε ο Γκαρσία είχε σχολιάσει και στη δημοσίευση του Ολυμπιακού, όταν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, γράφοντας: «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα».

Παράλληλα, τα ξημερώματα της Τρίτης (14/7) σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Νταβίντ Γκάρζα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων στον Τζόουνς - Γκαρσία.