Τάουσον και Κρεϊτσίκοβα μπαίνουν στη μάχη

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Athens Open ξεκινούν σήμερα την πορεία τους στη διοργάνωση.

Κλάρα Τάουσον, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Αν Λι ρίχνονται στη μάχη, ενώ την πρεμιέρα της θα κάνει και η Σαπφώ Σακελλαρίδη, που έχει ήδη κάνει μια νίκη στο διπλό.

Χθες, θυμίζουμε, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 της Πολίνα Κουντερμετόβα και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα θα συναντήσει τη Βρετανίδα Χάριετ Νταρτ.

Center Court

17:30

Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο.3) – Βικτόρια Τομόβα

Μαρία Τιμοφέεβα – Αν Λι (Νο.2)

Όχι πριν τις 19:30

Κλάρα Τάουσον (Νο.1) – Νάο Χιμπίνο (Q)

Grandstand

17:30

Άοϊ Ίτο (Q) – Αλίνα Κορνέεβα

Σαπφώ Σακελλαρίδη – Μιριάνα Τόνα

Τερέζα Βαλέντοβα (Νο.7) – Σοφία Κοστούλας

Court 3

16:00