Τάουσον και Κρεϊτσίκοβα μπαίνουν στη μάχη

Κλάρα Τάουσον, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Αν Λι ρίχνονται στη μάχη, ενώ την πρεμιέρα της θα κάνει και η Σαπφώ Σακελλαρίδη, που έχει ήδη κάνει μια νίκη στο διπλό.
Χθες, θυμίζουμε, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 της Πολίνα Κουντερμετόβα και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα θα συναντήσει τη Βρετανίδα Χάριετ Νταρτ.
Center Court
17:30
- Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο.3) – Βικτόρια Τομόβα
- Μαρία Τιμοφέεβα – Αν Λι (Νο.2)
Όχι πριν τις 19:30
- Κλάρα Τάουσον (Νο.1) – Νάο Χιμπίνο (Q)
Grandstand
17:30
- Άοϊ Ίτο (Q) – Αλίνα Κορνέεβα
- Σαπφώ Σακελλαρίδη – Μιριάνα Τόνα
- Τερέζα Βαλέντοβα (Νο.7) – Σοφία Κοστούλας
Court 3
16:00
- Ρασίντα ΜακΑντού / Άλανα Σμιθ – Τζιανγκ Σινγιού (Νο.2) / Γου Φανγκ-Χσιέν
- Κάρολ Μονέ – Ρεμπέκα Μασάροβα
- Άννα Μπλίνκοβα – Αλιαξάντρα Σασνόβιτς
- Χαν Χσιν-Γιουν (Νο.1) / Μιγιού Κάτο – Μαριάννα Αργυροκαστρίτη / Ελίνα Νέπλι