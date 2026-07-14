Στην Πορταριά ο Βόλος – Ποιοι παίκτες ανέβηκαν στο… βουνό

Οι ποδοσφαιριστές του Βόλου ανέβηκαν από σήμερα στην Πορταριά, για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Στην Πορταριά του Πηλίου βρίσκεται από σήμερα το πρωί η αποστολή του Βόλου εκεί όπου θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Στο… βουνό, ο Κώστας Μπράτσος και οι συνεργάτες του θα δουλέψουν τόσο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης όσο και στην τακτική, βάζοντας τις βάσεις εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην αποστολή για την Πορταριά συμπεριελήφθησαν ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα οι εξής: Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Παπαθανασίου, Κουτούκας, Ελ Σαουμπί, Μύγας, Τσοκάνης, Κάργας, Μεντίλ, Βαϊνόπουλος, Λυκουρίνος, Ουρτάδο, Γρόσδης, Τζόκα, Κόμπα, Λάμπρου, Κάτσικας, Κύρκος, Γκονζάλες και από την Κ-19 οι Τσερεβελάκης, Κρομύδας, Θωμαΐδης, Παπαστεργίου, Γκαραβέλας και Φάμπιο (Κ-17).

Η αποστολή του Βόλου θα παραμείνει στην Πορταριά μέχρι τις 20 Ιουλίου, ημέρα όπου έχει προγραμματιστεί και το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, με αντίπαλο τον Σαρακηνό στο Πανθεσσαλικό.