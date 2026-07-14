Toyota Racing: Μάχη μέχρι την καρό σημαία στις έξι ώρες του Σάο Πάολο (pic)

Μετά τη νίκη στις 24 Ώρες του Le Mans τον περασμένο μήνα, η ομάδα αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη Βραζιλία. Μία δύσκολη προκριματική διαδικασία σήμαινε ότι και τα δύο αυτοκίνητα έπρεπε να κινηθούν ταχύτατα και αποτελεσματικά μέσα στην πίστα για να κερδίσουν βαθμούς, αλλά τα περιστατικά του αγώνα περιόρισαν την πρόοδό τους.

Παρά το αποτέλεσμα, η TOYOTA RACING εξακολουθεί να προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατασκευαστών, τώρα με πέντε βαθμούς διαφορά από την BMW M Team WRT στα μισά της σεζόν. Το πλήρωμα #7 TR010 HYBRID είναι ισόβαθμο με τους οδηγούς του #20 BMW στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ το πλήρωμα #8 είναι πέμπτο, 19 βαθμούς πίσω.

Ο Mike ξεκίνησε από τη 17η θέση μετά από ποινή στο grid και τα προβλήματα του αυτοκινήτου #7 συνεχίστηκαν στις πρώτες ώρες του αγώνα. Μια ποινή πέντε δευτερολέπτων για παράβαση εκκίνησης ακολουθήθηκε από ένα drive-through για μια παράβαση κατά τη διάρκεια ενός Full Course Yellow (*). Τα περιστατικά και οι ποινές σε άλλους συμμετέχοντες βοήθησαν το #7 να κερδίσει θέσεις και να πλησιάσει το top 10. Ωστόσο, η περαιτέρω πρόοδος αποδείχθηκε αδύνατη τις υπόλοιπες ώρες ενός αγώνα που έληξε με ομίχλη και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Το #8 TR010 HYBRID ξεκίνησε από τη 14η θέση, στην πορεία κέρδισε θέσεις – βρισκόμενο για λίγο στην πρώτη 10άδα μετά τα πρώτα pit stop – μέχρι που η προσπάθειά του για βαθμούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ουσιαστικά τερματίστηκε τη δεύτερη ώρα. Ο Brendon χτυπήθηκε από ένα άλλο Hypercar, προκαλώντας ζημιά στη δεξιά μπροστινή ανάρτηση κάτι που απαίτησε στάση 16 λεπτών για επισκευές. Το #8 έπεσε στο πίσω μέρος του αγώνα, αλλά οι οδηγοί συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το τέλος, έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τυχόν προβλήματα μπροστά.

Μετά από ένα δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο στη Βραζιλία και ένα αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της, η TOYOTA RACING έχει τώρα ένα διάλειμμα οκτώ εβδομάδων για να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει πιο δυνατή για τον επόμενο γύρο της σεζόν του WEC, το Lone Star Le Mans στις 6 Σεπτεμβρίου, στο Circuit of the Americas στο Ώστιν του Τέξας.



Αποσπάσματα δηλώσεων:

Kamui Kobayashi (Team Principal και οδηγός, αυτοκίνητο #7)

«Προφανώς ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν είναι αυτό που θέλαμε πριν έρθουμε εδώ, αλλά μας έλειπε η απόδοση όλη την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα. Κάναμε επίσης μερικά λάθη κατά τη διάρκειά του και αυτό δεν βοηθάει. Πρέπει να μάθουμε από αυτό και να βελτιωθούμε. Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε στην πορεία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, οπότε θα κάνουμε ότι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί για το Όστιν».



Mike Conway (Οδηγός, αυτοκίνητο #7)

«Είμαι απογοητευμένος με τον αγώνα μου γιατί έκανα μερικά λάθη, συμπεριλαμβανομένης μίας ποινής σε καθεστώς Full Course Yellow (*). Δεν ήταν η απόδοση που θέλαμε, οπότε πρέπει να ανασυνταχθούμε τώρα και να ανακάμψουμε στο Όστιν».



Nyck de Vries (Οδηγός, αυτοκίνητο #7)

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο και μια πολύ δύσκολη μέρα. Τελικά, μας έλειπε η απόδοση από την αρχή του Σαββατοκύριακου. Φυσικά, κάναμε και κάποια λάθη, αλλά, ανεξάρτητα από αυτό, δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι. Όταν δεν έχεις τη βασική ταχύτητα, έχεις λίγες πιθανότητες να προχωρήσεις».



Sébastien Buemi (Οδηγός, αυτοκίνητο #8)

«Σαφώς δεν ήταν το αποτέλεσμα που ελπίζαμε. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αξιοπρεπείς βαθμούς και ξεκίνησε αρκετά καλά. Αλλά η επαφή ουσιαστικά τελείωσε τον αγώνα μας. Μετά από αυτό, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Απλώς τελειώσαμε τον αγώνα όσο το δυνατόν πιο καθαρά και περιμέναμε κάτι καλύτερο σε περίπτωση ατυχιών για τους άλλους, που όμως δεν ήρθε ποτέ».

Brendon Hartley (Οδηγός, αυτοκίνητο #8)

«Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και για τα δύο μονοθέσια. Πάλεψα σκληρά για τα δύο πρώτα stint και ήμασταν στην ένατη θέση μετά το πρώτο pit stop. Δυστυχώς, μας έβγαλε εκτός διεκδίκησης του αγώνα ένα αυτοκίνητο που μας χτύπησε, κάτι που λύγισε την ανάρτησή μας. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στους αγώνες. Χωρίς αυτό, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να παλέψουμε για βαθμούς σήμερα, αλλά δεν είχαμε τον ρυθμό για ένα βάθρο».



Ryō Hirakawa (Οδηγός, αυτοκίνητο #8)

«Ήταν μια δύσκολη μέρα. Η επαφή απλώς κατέστρεψε τον αγώνα μας, κάτι που είναι κρίμα. Δεν είχαμε την απόδοση για να παλέψουμε για τις πρώτες θέσεις, αλλά είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε βαθμούς. Πρέπει να μάθουμε από αυτό και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Υπάρχουν ακόμη μερικοί αγώνες και είμαστε σε μια μεγάλη μάχη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα».

(*) Κατά τη διάρκεια ενός Full Course Yellow (FCY) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) της FIA, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας πάνω από τα 80 χλμ./ώρα ή η προσπέραση άλλου αυτοκινήτου επιφέρει σοβαρές ποινές. Οι ομάδες πρέπει να επιβραδύνουν εντός αυστηρής περιόδου ανοχής 5 δευτερολέπτων.

Βαθμολογίες

FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship

1. TOYOTA 132 βαθμοί

2. BMW 127

3. FERRARI 88



FIA Hypercar World Endurance Drivers Championship

1. BMW #20 Robin Frijns / René Rast 75 βαθμοί

2. TOYOTA RACING #7 Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck De Vries 75 βαθμοί

3. BMW #15 Sheldon van der Linde 65

6 Hours of São Paulo – Race 1st #15 BMW M Team WRT 242 laps 2nd #51 Ferrari AF Corse +2.254secs 3rd #12 Cadillac Hertz Team Jota +6.687secs 4th #38 Cadillac Hertz Team Jota +12.666secs 5th #83 AF Corse +32.351secs 6th #007 Aston Martin THOR Team +35.566secs 12th #7 TOYOTA RACING +1 lap 17th #8 TOYOTA RACING +12 laps



