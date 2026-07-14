Πού θα γίνονται δεκτές έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 οι παλαιές ταυτότητες

Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε με υπουργική απόφαση.

Για το διάστημα αυτό (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027) η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η υπουργική απόφαση, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η νέα παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Η παλιά αστυνομική ταυτότητα και αποδοχή της αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση.

Στη ρύθμιση παράτασης περιλαμβάνονται τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης.

Πώς γίνεται η διαδικασία για τη νέα ταυτότητα

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού στην αρμόδια Αρχή Έκδοσης, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό Αστυνομικό Τμήμα.

Η παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη. Εκεί πραγματοποιείται η αίτηση και η επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από το «Μητρώο Πολιτών» ή το δημοτολόγιο.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας myPhoto του gov.gr. Στην περίπτωση φωτογράφου, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος συνδέεται με τον ΑΦΜ του ώστε να ανακτηθεί η φωτογραφία από την υπηρεσία.