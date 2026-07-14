Η πρώτη ανάρτηση του Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς»

Ο Ζαν Μοντέρο έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση του από τον Ολυμπιακό, δηλώνοντας δεν βλέπει την ώρα να αγωνιστεί μπροστά στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».

Ο Γιαν Μοντέρο εμφανίστηκε ανυπόμονος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Δομινικανό γκαρντ να κάνει την πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση του από τον Ολυμπιακό.

Μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιαν Μοντέρο εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που πλέον ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και έπειτα όλους εκείνους τους ανθρώπους που δίνουν πάντα κίνητρο και ενέργεια για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα ευκαιρία. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε εξαιρετικοί»