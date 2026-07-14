Η Βαλένθια αποχαιρέτησε τον Σανταμαρία: «Ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό σου»

Η Βαλένθια αποχαιρέτησε τον Μπατίστ Σανταμαρία, το συμβόλαιο του οποίου λύθηκε κοινή συναινέσει.

Ο 31χρονος Γάλλος χαφ αποτελεί και με τη... βούλα τη δεύτερη μεταγραφή του Δικεφάλου, μετά τον Αρίτζ Ελουστόντο, καθώς ανακοινώθηκε μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, φορώντας το «7» στην πλάτη.

Οι «νυχτερίδες» από την πλευρά τους ενημέρωσαν πως το συμβόλαιό του λύθηκε κοινή συναινέσει και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Μπαπτίστ Σανταμααρία για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του.

Ο Γάλλος μέσος ολοκληρώνει την παρουσία του στους «νυχτερίδες» έπειτα από μία σεζόν, κατά την οποία κατέγραψε 22 επίσημες συμμετοχές σε LaLiga και Κύπελλο Ισπανίας, σημειώνοντας ένα γκολ, απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Βαλένθια ευχαρίστησε τον Μπαπτίστ Σανταμαρία για τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».