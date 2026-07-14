Πώς θα κάνουμε διακοπές: Έρχονται τα πρώτα 40άρια – «Ενδείξεις» για τον καιρό του Αυγούστου

Ο καιρός μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο θα έχει έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα, με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, όπως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, μετά το θερμό ξεκίνημα του Ιουλίου, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται οργανωμένο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Όσοι ετοιμάζονται να φύγουν για διακοπές τις επόμενες εβδομάδες, θα συναντήσουν κυρίως ηλιοφάνεια, αλλά και διαστήματα αστάθειας, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Πάντως, το meteo αναφέρει πως σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις, ο Αύγουστος αναμένεται να είναι θερμότερος του κανονικού στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας).

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 32%, 44% και 17% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 7%. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.24°C.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ειδικότερα, σήμερα (14/7) οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος αναμένονται τοπικά ακόμη και 8 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις. Στα ανατολικά θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση όμως, από την Τετάρτη (15/7), θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, στη δυτική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Από την Πέμπτη (16/7) θα αυξηθεί η αστάθεια, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως κατά μήκος της Πίνδου και στα βόρεια ηπειρωτικά.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση της ζέστης, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγουλή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην κεντρική και δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου κατά τόπους ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 40°C, κυρίως σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, όπως η Θεσσαλία και η δυτική Στερεά.

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της περιόδου. Στα ανατολικά και τα νησιά, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να συγκρατούν τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία είναι πάντως αισιόδοξα, καθώς δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο θα έχει περιορισμένη διάρκεια. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και κυρίως από την Τρίτη, διαφαίνεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αν και η εξέλιξη θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.

Τι προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου

Πάντως, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, Σάκη Αρναούτογλου, το διάστημα από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου ενδέχεται να αλλάξει πρόσκαιρα το σκηνικό του καιρού.

Αρχικά, η αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει τη βόρεια Ελλάδα, με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε τμήματα της κεντρικής Ελλάδας, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά.

Παρά τις τοπικές βροχές, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Η Τετάρτη (15/7) και η Πέμπτη (16/7) εκτιμάται ότι θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένο κύμα καύσωνα.

Θα έχουμε καύσωνα μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο;

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, δεν διαφαίνεται προς το παρόν παρατεταμένος καύσωνας.

Οι θερμοκρασίες θα παραμένουν υψηλές, όπως είναι φυσιολογικό για την εποχή, με κατά τόπους τιμές που θα αγγίζουν τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, τα μελτέμια στο Αιγαίο αναμένεται να συνεχιστούν σε αρκετές περιόδους, περιορίζοντας τη ζέστη κυρίως στα νησιά.

Μάλιστα, οι διαδοχικές μεταβολές του καιρού, με τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, φαίνεται ότι θα αποτρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, την ένα παρατεταμένο επεισόδιο ακραίας ζέστης.

Τι δείχνουν τα μερομήνια για το υπόλοιπο του καλοκαιριού

Τα μερομήνια αποτελούν μια παραδοσιακή λαογραφική μέθοδο εκτίμησης του καιρού και όχι επιστημονική πρόγνωση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις φετινές εκτιμήσεις, το δεύτερο μισό του Ιουλίου και ο Αύγουστος θα κυλήσουν με αρκετή ζέστη, περιορισμένες βροχοπτώσεις και πιθανές σύντομες περιόδους καύσωνα, κυρίως από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά, την Αττική, την Πελοπόννησο και το εσωτερικό της Κρήτης.

Στα νησιά του Αιγαίου, αντίθετα, τα μελτέμια αναμένεται να μετριάζουν τις υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πώς φαίνεται ότι θα κάνουμε διακοπές φέτος

Η συνολική εικόνα δείχνει ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι, με αρκετή ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο.

Οι πιο ζεστές ημέρες θα εναλλάσσονται με σύντομα διαστήματα αστάθειας, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

Για όσους προγραμματίζουν τώρα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, οι συνθήκες φαίνεται ότι θα είναι ευνοϊκές στις περισσότερες τουριστικές περιοχές, με τη βασική προσοχή να στρέφεται στους ισχυρούς ανέμους, τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και τις τοπικές απογευματινές καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Πηγή: ieidiseis.gr